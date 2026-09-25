Standard Life Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Profitabler Standard Life-Einstieg?
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25.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Standard Life-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,11 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1 956,947 Standard Life-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Standard Life-Aktie auf 8,87 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 358,12 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +73,58 Prozent.
Insgesamt war Standard Life zuletzt 9,28 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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