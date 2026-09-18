Standard Life Aktie

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WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

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Profitabler Standard Life-Einstieg? 18.09.2026 10:04:01

FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Life-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Standard Life-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Standard Life-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,56 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Life-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 152,555 Standard Life-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 1 451,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,52 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 45,16 Prozent vermehrt.

Standard Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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