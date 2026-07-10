FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Standard Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Standard Life-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6,89 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,516 Standard Life-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,69 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 126,15 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,15 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Standard Life einen Börsenwert von 8,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at