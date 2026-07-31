FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Standard Life-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Standard Life-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Standard Life-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,50 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,175 Standard Life-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,22 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 167,48 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 67,48 Prozent.

Der Börsenwert von Standard Life belief sich jüngst auf 9,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at