So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Standard Life-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Standard Life-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Standard Life-Aktie an diesem Tag 4,88 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Standard Life-Aktie investierten, hätten nun 204,876 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 831,59 GBP, da sich der Wert eines Standard Life-Anteils am 19.11.2026 auf 8,94 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 83,16 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Standard Life eine Marktkapitalisierung von 9,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at