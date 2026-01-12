St.James's Place Aktie

WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

Profitable StJamess Place-Investition? 12.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die StJamess Place-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden StJamess Place-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das StJamess Place-Papier an diesem Tag 9,06 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das StJamess Place-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,032 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des StJamess Place-Papiers auf 14,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,97 GBP wert. Damit wäre die Investition 59,97 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für StJamess Place eine Börsenbewertung in Höhe von 7,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

