St.James's Place Aktie

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WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Lohnende StJamess Place-Anlage? 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen StJamess Place-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.11.2016 wurde die StJamess Place-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,45 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 058,761 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des StJamess Place-Papiers auf 11,73 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 413,98 GBP wert. Damit wäre die Investition 24,14 Prozent mehr wert.

StJamess Place markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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