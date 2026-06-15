FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in StJamess Place gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem StJamess Place-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die StJamess Place-Aktie an diesem Tag 11,38 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investierten, hätten nun 87,912 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 11,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 031,21 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,12 Prozent vermehrt.

Insgesamt war StJamess Place zuletzt 5,98 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at