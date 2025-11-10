FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die StJamess Place-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die StJamess Place-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die StJamess Place-Aktie an diesem Tag bei 10,95 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 91,316 StJamess Place-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 195,79 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 07.11.2025 auf 13,10 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 19,58 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von StJamess Place belief sich zuletzt auf 6,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at