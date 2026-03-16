St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|StJamess Place-Performance im Blick
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16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden StJamess Place-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10,06 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 9,940 StJamess Place-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,33 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 13.03.2026 auf 12,91 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,33 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte StJamess Place einen Börsenwert von 6,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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