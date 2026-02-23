FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in StJamess Place von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die StJamess Place-Aktie gebracht.

Die StJamess Place-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,18 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,214 StJamess Place-Aktien im Depot. Die gehaltenen StJamess Place-Papiere wären am 20.02.2026 105,46 GBP wert, da der Schlussstand 12,84 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,46 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von StJamess Place belief sich zuletzt auf 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

