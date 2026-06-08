FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in StJamess Place von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die StJamess Place-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das StJamess Place-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das StJamess Place-Papier letztlich bei 11,35 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,811 StJamess Place-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.06.2026 auf 11,97 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,42 GBP wert. Damit wäre die Investition um 5,42 Prozent gestiegen.

Am Markt war StJamess Place jüngst 6,09 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at