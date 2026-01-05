FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

St.James's Place Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden StJamess Place-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der StJamess Place-Aktie betrug an diesem Tag 11,38 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 878,562 StJamess Place-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.01.2026 auf 14,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 506,34 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 25,06 Prozent vermehrt.
Insgesamt war StJamess Place zuletzt 7,40 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
