St.James's Place Aktie

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WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376

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Profitable StJamess Place-Anlage? 27.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StJamess Place-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen StJamess Place-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades StJamess Place-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,18 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hat, hat nun 108,992 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,71 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 167,30 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 167,30 GBP entspricht einer Performance von +16,73 Prozent.

StJamess Place markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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