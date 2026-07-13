FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in StJamess Place eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das StJamess Place-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen StJamess Place-Anteile an diesem Tag bei 10,99 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 910,332 StJamess Place-Anteilen. Die gehaltenen StJamess Place-Anteile wären am 10.07.2026 10 518,89 GBP wert, da der Schlussstand 11,56 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,19 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von StJamess Place belief sich zuletzt auf 5,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at