FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen StJamess Place-Investment verlieren können.

Die StJamess Place-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,69 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,880 StJamess Place-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93,46 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 28.08.2026 auf 11,86 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 6,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von StJamess Place bezifferte sich zuletzt auf 5,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at