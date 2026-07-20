FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die StJamess Place-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden StJamess Place-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die StJamess Place-Anteile bei 14,72 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,795 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.07.2026 73,39 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,80 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 26,61 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von StJamess Place belief sich jüngst auf 5,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at