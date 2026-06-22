St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Profitabler StJamess Place-Einstieg?
|
22.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
StJamess Place-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,99 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 667,111 StJamess Place-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des StJamess Place-Papiers auf 11,46 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 641,76 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 23,58 Prozent vermindert.
StJamess Place war somit zuletzt am Markt 5,83 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu St.James's Place PLC
|
10:04
|FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
18.06.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
17.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)
|
15.06.26