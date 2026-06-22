FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in StJamess Place eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

StJamess Place-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,99 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die StJamess Place-Aktie investiert, befänden sich nun 667,111 StJamess Place-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des StJamess Place-Papiers auf 11,46 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 641,76 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 23,58 Prozent vermindert.

StJamess Place war somit zuletzt am Markt 5,83 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at