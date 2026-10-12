St.James's Place Aktie
WKN: 888460 / ISIN: GB0007669376
|Performance unter der Lupe
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12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StJamess Place von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das StJamess Place-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das StJamess Place-Papier an diesem Tag 14,27 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,006 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72,69 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Papiers am 09.10.2026 auf 10,38 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 27,31 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von StJamess Place betrug jüngst 5,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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