FTSE 100-Papier Taylor Wimpey-Aktie: So viel Verlust hätte ein Taylor Wimpey-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Taylor Wimpey-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Taylor Wimpey-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,49 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Taylor Wimpey-Aktie investierten, hätten nun 672,269 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2023 auf 1,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 800,67 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 800,67 GBP, was einer negativen Performance von 19,93 Prozent entspricht.

Der Taylor Wimpey-Wert an der Börse wurde auf 4,13 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at