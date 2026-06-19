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WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Dividenden-Beschluss 19.06.2026 14:03:23

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht Tesco für Anteilseigner vor

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht Tesco für Anteilseigner vor

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Tesco-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Tesco am 18.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,14 GBP zu zahlen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. 937,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Tesco-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,45 Prozent aufgestockt.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte die Tesco-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 4,52 GBP. Der Dividendenabschlag auf den Tesco-Anteilsschein erfolgt am 19.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Tesco-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2026 verzeichnet der Tesco-Titel eine Dividendenrendite von 3,02 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 3,66 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Tesco-Kurs via London 101,28 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 956,38 Prozent stärker zugelegt als der Tesco-Kurs.

Tesco-Dividendenausblick

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,16 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,46 Prozent ansteigen.

Tesco-Eckdaten

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Tesco beläuft sich aktuell auf 28,653 Mrd. GBP. Das Tesco-KGV beläuft sich aktuell auf 17,50. Der Umsatz von Tesco belief sich in 2026 auf 73,712 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,28 GBP.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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