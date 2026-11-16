FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Tesco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Tesco-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,70 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Tesco-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,038 Tesco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 5,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,49 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 107,49 Prozent.

Tesco war somit zuletzt am Markt 34,73 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at