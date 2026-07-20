Tesco Aktie

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WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Langfristige Anlage 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Tesco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Tesco-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Tesco-Papier an diesem Tag bei 2,30 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 434,633 Tesco-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 106,67 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 17.07.2026 auf 4,85 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110,67 Prozent angezogen.

Alle Tesco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
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