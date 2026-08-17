FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Tesco eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Tesco-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,45 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4 077,472 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 817,53 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 14.08.2026 auf 4,62 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,18 Prozent gesteigert.

Tesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at