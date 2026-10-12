FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tesco-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Tesco-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Tesco-Aktie an diesem Tag bei 2,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Tesco-Papier investiert hätte, hätte er nun 371,441 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 5,04 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 871,32 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 87,13 Prozent gesteigert.

Alle Tesco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at