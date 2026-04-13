FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Tesco-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Tesco-Papier statt. Der Schlusskurs des Tesco-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,28 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3 051,572 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 832,16 GBP, da sich der Wert eines Tesco-Papiers am 10.04.2026 auf 4,86 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,32 Prozent erhöht.

Insgesamt war Tesco zuletzt 30,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at