WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

Lohnende Tesco-Anlage? 19.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Tesco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Tesco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,65 GBP wert. Bei einem Tesco-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 742,732 Tesco-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 574,33 GBP, da sich der Wert einer Tesco-Aktie am 16.01.2026 auf 4,22 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tesco bezifferte sich zuletzt auf 26,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

12.06.25 Tesco Buy Jefferies & Company Inc.
Tesco PLC 4,94 1,65% Tesco PLC

