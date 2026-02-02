FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Tesco eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.02.2021 wurden Tesco-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 325,121 Tesco-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 4,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 382,41 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 38,24 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tesco eine Börsenbewertung in Höhe von 27,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at