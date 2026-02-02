Tesco Aktie
WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862
|Tesco-Investment
|
02.02.2026 10:04:30
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 02.02.2021 wurden Tesco-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 325,121 Tesco-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 4,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 382,41 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 38,24 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Tesco eine Börsenbewertung in Höhe von 27,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
10:04
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Tesco PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesco PLC
|4,96
|2,06%