Tesco Aktie

Tesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQMK / ISIN: GB00BLGZ9862

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Rentabler Tesco-Einstieg? 15.06.2026 10:04:36

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesco-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Tesco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Tesco-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,65 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 780,718 Tesco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 4,73 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 882,80 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +78,83 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tesco eine Börsenbewertung in Höhe von 29,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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