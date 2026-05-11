FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesco-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Tesco-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Tesco-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Tesco-Papier 3,78 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26,476 Tesco-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.05.2026 gerechnet (4,67 GBP), wäre die Investition nun 123,63 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tesco bezifferte sich zuletzt auf 29,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at