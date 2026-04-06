FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.04.2016 wurde das Tesco-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,43 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tesco-Aktie investiert, befänden sich nun 412,366 Tesco-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 2 008,22 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,87 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 100,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tesco bezifferte sich zuletzt auf 30,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at