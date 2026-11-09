FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tesco gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Tesco-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,78 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 599,064 Tesco-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,54 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 19 938,82 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 99,39 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Tesco belief sich jüngst auf 34,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at