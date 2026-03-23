FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesco-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie Investoren gebracht.

Das Tesco-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Tesco-Aktie an diesem Tag 2,54 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 940,110 Tesco-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.03.2026 auf 4,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 475,18 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,75 Prozent zugenommen.

Am Markt war Tesco jüngst 29,77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at