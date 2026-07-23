FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Tritax Big Box REIT-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Tritax Big Box REIT-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,44 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6 949,270 Tritax Big Box REIT-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,69 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11 730,37 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,30 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Tritax Big Box REIT eine Börsenbewertung in Höhe von 4,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at