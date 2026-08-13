Tritax Big Box REIT Aktie

Tritax Big Box REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XF2N / ISIN: GB00BG49KP99

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Profitable Tritax Big Box REIT-Anlage? 13.08.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Tritax Big Box REIT-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tritax Big Box REIT-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1,32 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Tritax Big Box REIT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7 559,608 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Tritax Big Box REIT-Aktien wären am 12.08.2026 12 261,68 GBP wert, da der Schlussstand 1,62 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,62 Prozent gesteigert.

Tritax Big Box REIT wurde am Markt mit 4,77 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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