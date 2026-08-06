FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tritax Big Box REIT-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Tritax Big Box REIT-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Tritax Big Box REIT-Aktie an diesem Tag bei 2,19 GBP. Bei einem Tritax Big Box REIT-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 456,571 Tritax Big Box REIT-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Tritax Big Box REIT-Papiere wären am 05.08.2026 783,93 GBP wert, da der Schlussstand 1,72 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 21,61 Prozent gesunken.

Tritax Big Box REIT war somit zuletzt am Markt 4,67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at