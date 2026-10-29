FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tritax Big Box REIT-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Tritax Big Box REIT-Aktie statt. Der Schlusskurs der Tritax Big Box REIT-Aktie betrug an diesem Tag 2,25 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 444,512 Tritax Big Box REIT-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Tritax Big Box REIT-Aktie auf 1,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 645,43 GBP wert. Mit einer Performance von -35,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Tritax Big Box REIT belief sich zuletzt auf 4,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at