FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tritax Big Box REIT-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Tritax Big Box REIT-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Tritax Big Box REIT-Aktie an diesem Tag bei 2,06 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 48,536 Tritax Big Box REIT-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,98 GBP, da sich der Wert eines Tritax Big Box REIT-Anteils am 08.07.2026 auf 1,59 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,02 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Tritax Big Box REIT eine Börsenbewertung in Höhe von 4,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at