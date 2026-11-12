Tritax Big Box REIT Aktie
WKN DE: A1XF2N / ISIN: GB00BG49KP99
|Lohnender Tritax Big Box REIT-Einstieg?
|
12.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor einem Jahr bedeutet
Das Tritax Big Box REIT-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,52 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 65,660 Tritax Big Box REIT-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 1,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,05 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,95 Prozent eingebüßt.
Tritax Big Box REIT war somit zuletzt am Markt 4,32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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