Wer vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das Tritax Big Box REIT-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,53 GBP. Bei einem Tritax Big Box REIT-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 653,595 Tritax Big Box REIT-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 1,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 947,71 GBP wert. Mit einer Performance von -5,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Tritax Big Box REIT belief sich zuletzt auf 4,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at