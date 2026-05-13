Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Unilever-Investmentbeispiel 13.05.2026 10:04:04

FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Unilever-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Unilever-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,07 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Unilever-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33,255 Unilever-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 421,80 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Anteils am 12.05.2026 auf 42,76 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42,18 Prozent.

Insgesamt war Unilever zuletzt 91,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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