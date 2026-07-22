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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Unilever-Investment im Blick 22.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Unilever-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Unilever-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 43,62 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investierten, hätten nun 229,229 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 10 436,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,53 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,37 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Unilever zuletzt 99,88 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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