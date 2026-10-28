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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Unilever-Investment im Blick 28.10.2026 10:03:56

FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Unilever-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Unilever-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,79 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,181 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (48,93 GBP), wäre das Investment nun 1 329,84 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,98 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Unilever belief sich zuletzt auf 105,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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