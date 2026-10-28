Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Unilever-Investment im Blick
|
28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Unilever-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,79 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,181 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (48,93 GBP), wäre das Investment nun 1 329,84 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,98 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Unilever belief sich zuletzt auf 105,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
28.10.26
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
23.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|57,34
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.