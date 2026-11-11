Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Lukrative Unilever-Investition?
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11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Unilever-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 42,20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,369 Unilever-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,03 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Anteils am 10.11.2026 auf 49,39 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 117,03 GBP entspricht einer Performance von +17,03 Prozent.
Unilever war somit zuletzt am Markt 105,93 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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