FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Unilever-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Unilever-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 42,65 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2,344 Unilever-Aktien. Die gehaltenen Unilever-Aktien wären am 24.03.2026 106,16 GBP wert, da der Schlussstand 45,28 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,16 Prozent angezogen.

Insgesamt war Unilever zuletzt 98,90 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at