Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Langfristige Investition 16.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unilever-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Unilever-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Unilever-Aktie bei 43,85 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Unilever-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,803 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 46,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 058,39 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,84 Prozent angewachsen.

Alle Unilever-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 101,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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20.08.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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