Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Langfristige Performance
|
29.04.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 29.04.2023 wurden Unilever-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 42,15 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Unilever-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 237,276 Unilever-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 100,84 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 28.04.2026 auf 42,57 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,01 Prozent angewachsen.
Der Unilever-Wert an der Börse wurde auf 92,36 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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