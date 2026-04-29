FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Unilever-Investment verdienen können.

Am 29.04.2023 wurden Unilever-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 42,15 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Unilever-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 237,276 Unilever-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 100,84 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 28.04.2026 auf 42,57 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,01 Prozent angewachsen.

Der Unilever-Wert an der Börse wurde auf 92,36 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at