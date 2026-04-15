FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unilever-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Unilever eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Unilever-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31,15 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,210 Unilever-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.04.2026 136,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 42,50 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 36,42 Prozent.

Unilever war somit zuletzt am Markt 93,84 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at