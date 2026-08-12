Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Rentable Unilever-Anlage? 12.08.2026 10:04:01

FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unilever-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Unilever-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Unilever-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,98 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 208,399 Unilever-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Unilever-Papiers auf 46,07 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 599,89 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 4,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Unilever einen Börsenwert von 99,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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