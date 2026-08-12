Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Rentable Unilever-Anlage?
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12.08.2026 10:04:01
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte ein Unilever-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Unilever-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 47,98 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 208,399 Unilever-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Unilever-Papiers auf 46,07 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 599,89 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 4,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte Unilever einen Börsenwert von 99,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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