Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Unilever-Investment im Blick
|
04.11.2026 10:03:34
FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Unilever von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Unilever-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,50 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Unilever-Aktie investierten, hätten nun 202,010 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 811,63 GBP, da sich der Wert einer Unilever-Aktie am 03.11.2026 auf 48,57 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 1,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 105,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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